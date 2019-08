Takket være et tip i februar lykkedes det Bornholms Politi at finde og beslaglægge flere kilo hård narkotika.

I en sag, der snart ventes for retten, er der beslaglagt den største mængde hård narkotika på Bornholm nogensinde. Over fem kilo og flere tusind piller er fundet.

Det skriver TV2 Bornholm.

En 37-årig mand er tiltalt i sagen, der omhandler 5764 gram amfetamin og 4357 ecstasy-piller. Ifølge mediet skønnes det, at narkoen har en værdi på omkring to millioner kroner på gadeplan.

Narkofundet er gjort på to adresser på Bornholm, og den tiltalte har forbindelse til dem begge.

Det var et tip, der ledte politiet på sporet af, hvad der skulle vise sig at blive et historisk fund for øen. Henvendelsen kom i februar, fortæller vicepolitiinspektør Henrik Schou ved Bornholms Politi.

- Vi startede med at efterforske tippet, og det førte til, at vi kunne foretage ransagning og beslaglægge den store mængde narkotika i maj måned, hvor den 39-årige også blev anholdt, siger han til TV2 Bornholm.

Selv om den 37-årige er den eneste, som er tiltalt i sagen, mener politiet ikke, at han var hverken hovedbagmand eller manden på gaden.

- Det er vores opfattelse, at der har været andre både over og under ham i et hierarki. Mere kan jeg ikke oplyse nu på grund af efterforskningen, siger Henrik Schou.

Det er uvist, hvordan den 37-årige mand forholder sig til tiltalen.

Det fremgår af artiklen ikke, om sagen er berammet i retten.

/ritzau/