Hvor er Nicki?

Det spørgsmål har genlydt på Bornholm de seneste tre dage, hvor der stadig ikke er noget spor af den unge mand.

20-årige Nicki Aabank Gudbergsen har været som sunket i jorden, siden han forlod en fest i Rønne ved 2-tiden natten til søndag.

Både mandag og tirsdag har politiet ledt efter ham med hunde, droner og både, men uden held.

Bornholms Politi efterlyser 20-årige Nicki Aabank Gudbergsen. Foto: Bornholms Politi Vis mere Bornholms Politi efterlyser 20-årige Nicki Aabank Gudbergsen. Foto: Bornholms Politi

Heller ikke en storstilet eftersøgning arrangeret af Missing People, hvor omkring hundrede civile deltog tirsdag, gav noget resultat.

Og selv om sagen har været omtalt i både lokal og landsdækkende presse, har politiet stadig kun modtaget ganske få henvendelser i sagen.

»Der er desværre ikke noget nyt. De få henvendelser, vi har fået, går alle på, hvor han har været umiddelbart efter festen, og de tip har vi efterprøvet,« siger pressemedarbejder hos Bornholms Politi, Eva Bundegaard, til B.T. onsdag morgen.

»Vi er på helt bar bund,« tilføjer hun.

Flere hundrede civile hjalp tirsdag politiet og Missing People med eftersøgningen af den unge mand. Foto: Jesper Westley Vis mere Flere hundrede civile hjalp tirsdag politiet og Missing People med eftersøgningen af den unge mand. Foto: Jesper Westley

Nicki beskrives som en enspændertype med en lille vennekreds, men der er intet, der typer på, at han selv skulle have ønsket at forsvinde, oplyser politiet.

Han var meget beruset, da han forlod festen på adressen Møllegade 25A i Rønne natten til søndag, så politiet frygter, at han kan være faldet i vandet på vejen hjem.

Eftersøgningen besværliggøres af, at signalet til hans mobiltelefon forsvandt kort efter, han forlod festen. Derfor ved politiet ikke med sikkerhed, hvor de skal lede efter ham.

»Det er meget mystisk,« siger Eva Bundegaard og forklarer, at politiet fortsætter efterforskningen af den unge mands forsvinden.

Foto: Jesper Westley Vis mere Foto: Jesper Westley

»Vi forsøger at klarlægge, hvor han har været, så vi mere præcis kan finde frem til, hvor vi skal søge efter ham.«

Derfor er politiet stadig meget interesserede i at høre fra vidner, der har set Nicki natten til søndag.

Da Nicki Aabank Gudbergsen forlod festen natten til mandag, var han iført shorts, en sort hoodie og sorte conversesko.

Han medbragte også en skuldertaske.

Omrking 50 personer fra myndighederne leder efter den forsvunde unge mand. Vis mere Omrking 50 personer fra myndighederne leder efter den forsvunde unge mand.

Han beskrives som omkring 180 centimeter høj, almindelig af bygning og har mørkt hår.

Har du oplysninger i sagen, skal du kontakte Bornholms Politi på telefon 1-1-4.