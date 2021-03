Godt nyt til bornholmere, der vil tage kørekort. Det er på øen igen muligt at komme til køreprøve.

Bornholmere har igen mulighed for at booke en køreprøve.

Det oplyser Bornholms Politi, der onsdag har åbnet for bookingen efter tale med Bornholms Regionskommune.

Politiet har i hele landet på grund af coronavirus indstillet køreprøver - på nær til storvognskøretøjer som lastbiler og busser.

Men på Bornholm er det igen muligt.

Dog kun for borgere, der har folkeregisteradresse på øen, understreger politiet. Så det er altså ikke muligt for folk fra andre landsdele at tage til Bornholm for at tage en prøve.

Det skyldes et hensyn til at undgå spredning af smitte med coronavirus.

- Der bliver åbnet for alle kørekortkategorier, og Bornholms Politi vil afsætte ekstra ressourcer, så borgere, der venter på at få aflagt køreprøve, kan få mulighed for det så hurtigt som muligt, skriver politiet.

Allerede 12. december oplyste politiet, at det ikke ville være muligt at få kørekørt til motorcykler eller biler resten af året på grund af coronasituationen i landet. Siden er indstillingen blevet forlænget.

Generelt har Bornholm været åbnet en smule mere end resten af landet. Smittetrykket er lavt, og som ø er der gode muligheder for at holde smitten for døren.

1. marts fik alle elever på Bornholm grønt lys til at komme tilbage, mens også liberale erhverv genåbnede på øen.

/ritzau/