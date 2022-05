Det var et grimt syn, Gitte Nielsen og hendes kollegaer mødte ind til ved Børnehaven Blegkilde mandag morgen.

For det var tydeligt, at børnehaven og den tilhørende legeplads havde haft ubudne gæster.

Bålstedet var ødelagt, hængekøjen skåret ned, genstande og legetøj til børnenen var smidt rundt og endvidere beskadiget.

Derudover kunne medarbejdere også konstatere, at de nyplantede frugttræer var blevet trampet ned, ligesom en del bark er blevet skåret af træerne.

Foto: Privatfoto Vis mere Foto: Privatfoto

»Jeg er egentlig ligeglad med, at de bruger vores arealer. Det må de sådan set gerne. Men lad dog være med at ødelægge noget.«

»Det er et sørgeligt syn, og jeg er så frustreret. Man er nærmest på grådens rand. Det har jo ikke en værdi for dem, men det har det for os,« forklarer Gitte Nielsen, der er pædagogisk leder i børnehaven, der ligger i det østlige Aalborg.

Gitte Nielsen formoder, det er en gruppe unge, som har forårsaget hærværket. Ved det ødelagte bål ligger der rester, der tyder på, at der er blevet ristet skumfiduser.

Desuden ligger der adskillige tomme energidrikke-dåser på området, der ikke er aflåst i weekenderne.

»Det er sådan set offentligt tilgængeligt, og vi vil gerne holde det ulåst, så forældre og børn kan bruge det i weekenderne.«

»Vi har også haft møde med forældrebestyrelsen, og de er da rystet over det her,« understreger Gitte Nielsen.

Hærværket er blevet meldt til Nordjyllands Politi, som har været forbi og undersøge stedet. Men her og nu står børnehaven alene med problemet.

»Det giver os nogle udgifter, som vi ikke får dækket. Vi havde lige plantet frugttræer, og dem får vi ikke glæde af nu. Det skal vi selv dække.«

»Det er så frustrerende – og det er jo ikke fordi, vi har store budgetter i forvejen,« lyder det afslutningsvis fra Gitte Nielsen.

Nordjyllands Politi bekræfter over B.T., at der er indgivet en anmeldelse om hærværk i Børnehaven Blegkilde. Politiet har ligeledes været forbi for at undersøge stedet.