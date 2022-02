En stigende tendens blandt børn og unge skaber bekymring hos Fyns Politi, og derfor vælger man nu at sætte ind.

En øgning i digital kriminalitet blandt unge og en fordobling i børn og unge, der sender seksuelt materiale af sig selv, er nogle af de årsager, der ligger til grund for, at man hos Fyns Politi tager problemet meget alvorligt.

»Vi har lavet en analyse, hvor vi kan se, at antallet af børn og unge i alderen 10 til 14 år, der er involverede i lovovertrædelser begået online, er steget over de sidste tre år. Her er altså et område, hvor det er tydeligt, at vores børn og unge let kan komme i knibe,« udtaler politidirektør hos Fyns Politi Arne Gram i en pressemeddelelse udsendt af Fyns Politi.

»Sammenholdt med manglen på voksnes tilstedeværelse i de fora på nettet, hvor børnene færdes, gør, at det kan ende rigtig galt og have store konsekvenser for den enkelte unge. Konsekvenser, som man måske ikke helt forstår, når man kun er 10 til 14 år gammel.«

Det er Kredsrådet, der består af Fyns Politi og politikredsens kommuner, der har udvalgt forebyggelse af digital kriminalitet blandt unge som et af deres indsatsområder.

Fra Fyns Politis side oplyser man, at det især er i forhold til billeddeling, at der begås kriminalitet blandt børn og unge.

I den såkaldte Ungeprofilundersøgelse kan man nemlig se, at der i årene 2019 og 2020 sammenlignet med årene 2016 og 2017 er sket en fordobling i unge, der sender seksuelt materiale af sig selv.

Desuden viser undersøgelsen også, at unge under 15 år sender og modtager mere af det seksuelle materiale, end dem over 15 år.

B.T. har tidligere skrevet om flere tilfælde, hvor mødre har været vidne til, at deres børn er blevet afkrævet nøgenbilleder på nettet.

Blandt andet kunne Heidi Espersen fortælle, at hendes 10-årige datter blev kontaktet af en mand, der ville have nøgenbilleder. En sag, politiet i første omgang ikke startede en efterforskning på.

Digitale forbrydelser er nemlig notorisk svære at efterforske, lød det fra politiet.

Ud over en styrket forebyggende indsats mod børn og unges digitale risikoadfærd tæller årets andre indsatsområder nærhed og tryghed, farlig kørsel og bløde trafikanter og en fælles indsats mod organiseret kriminalitet.