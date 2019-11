Terroristen, der fredag dræbte to på London Bridge i den engelske hovedstad, var blevet automatisk prøveløsladt efter kun at have afsonet halvdelen af sin terrorrelaterede dom.

Det har fået hård kritik af den engelske premierminister, Boris Johnson, der lørdag eftermiddag besøgte London Bridge for at se gerningsstedet og tale med politiet.

»Jeg mener simpelthen ikke, at de automatiske, tidlige løsladelser, hvor man skærer halvdelen af en dom og lukker meget alvorlige, voldelige kriminelle ud tidligt, virker. Vi har tydelige beviser på, at det ikke virker,« sagde Boris Johnson til BBC.

Premierministeren roste politiet for den hurtige indsats, fordi de var på stedet allerede inden for fire minutter.

Men særligt sendte han en stor tak til de civile, der overværede angrebet, og som greb ind og hjalp med at overmande terroristen.

»Jeg vil også hylde - hvilket jeg er sikker på, at hele landet gør - det rendyrkede mod hos de civile, der satte deres eget liv på spil,« sagde Boris Johnson.

Det var spektakulære scener, da en gruppe civile gik til modangreb på terroristen, der er identificeret som Usman Khan, der i 2012 blev dømt for at planlægge terror.

Videoer fra situationen viser, hvordan tre mænd overmandede ham.

New footage of yesterday's terror attack on #LondonBridge.



Three members of the public armed with a fire extinguisher and a Narwhal tusk take the attacher down. Heroes. pic.twitter.com/8yGBPaGtbL — Darren of Plymouth

Den ene sprøjtede gerningsmanden i hovedet med en brandslukker, mens en anden stak terroristen med en lang narhvaltand. Samtidig lagde en tredje mand terroristen ned i det, der lignede en brydekamp.

Gerningsmanden begyndte sit angreb i den historiske bygning Fishmongers Hall på London Bridge, hvor han ifølge britiske medier stak to mennesker ihjel med en kniv og skadede tre andre.

I Fishmongers Hall var der under angrebet en konference for tidligere dømte, og på væggen hang den store narhvaltand.

Ifølge The Guardian trak en af deltagerne i konferencen narhvaltanden ned fra væggen og brugte den til at stikke mod terroristen, som var fortsat ud på selve London Bridge.

Efterfølgende blev gerningsmanden overmandet af både civile og politibetjente.

Mens folkemængden kæmpede på jorden med terroristen, fik de øje på det, der lignede en vest med en selvmordsbombe.

Videoer fra stedet viser, hvordan folk pludselig viger bort fra gerningsmanden, da de opdager vesten.

Efterfølgende skød og dræbte politiet Usman Kahn.