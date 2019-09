Ninna Hedeager Olsen har ingen kommentarer til de opsigtsvækkende udtalelser, som onsdag kom fra forsvarsadvokat Hannah Krog.

Ifølge hende ville den voldtægtssag, der netop er faldet dom i, aldrig være blevet en realitet, hvis ikke det havde været for Københavns teknik- og miljøborgmester, Ninna Hedeager Olsen (EL).

Forsvarsadvokaten udtalte under sin procedure, at forløbet var orkestreret af politikeren.

Men Ninna Hedeager Olsen forholder sig altså tavs herom, fortæller pressechefen for Teknik- og Miljøforvaltningen til B.T.

Dermed får forsvarsadvokaten for den nu dømte mands udsagn lov til at stå uimodsagt.

Udsagn, som hun uddybede, kort efter sin klient var blevet idømt et års fængsel for at have voldtaget en kvinde i netop Ninna Hedeager Olsens seng efter en festlig aften:

»Når man kigger på det efterfølgende forløb (efter aftenen, red.), der har været, var det ret tydeligt, at der ikke var kommet noget initiativ - hverken fra min klient eller den forurettede kvinde til at gøre det her til en sag.«

»Den person, der gør det til en sag, er sådan set en helt tredje part, borgmesteren, og det er det, jeg har ment med, at hun har orkestreret det,« sagde Hannah Krog foran Københavns Byret ifølge Ritzau med henvisning til, at det var Ninna Hedeager Olsens krav, at manden meldte sig selv.

Et krav som den nu dømte efterfulgte.

Dette skete på trods af, at der ifølge forsvarsadvokaten ikke var nogen af de to involverede, der ønskede, at politiet skulle blandes ind i sagen.

Ikke desto mindre har først politiet, siden anklagemyndigheden og nu også en enig domsmandsret ved Københavns Byret vurderet, at sagen var reel - og skulle dømmes.

Foruden voldtægtsdommen blev den 30-årige mand ligeledes dømt for at have blufærdighedskrænket borgmesteren, som lå i samme seng som dømte og forurettede.