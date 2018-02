Randers-borgmester kunne ikke støtte ændring af udvalgsstruktur, der fratog politikere formandsposter.

Randers. Randers Kommunes nuværende borgmester, socialdemokraten Torben Hansen, lagde ikke stemme til den ændring af styrelsesvedtægten, der satte tre udvalgsformænd fra bestillingen i sommeren 2015.

Det fortæller han, da han tirsdag eftermiddag afgiver forklaring ved Retten i Randers i en usædvanlig sag, hvor tre byrådspolitikere har lagt sag an mod kommunen.

- I mit perspektiv lå der en underskrevet aftale fra kommunalvalget. Så er det den aftale, der er, og den man må køre videre med til det kommende valg, siger Torben Hansen.

Han var på det tidspunktet menigt byrådsmedlem, og kommunen blev ledet af daværende borgmester Claus Omann Jensen (V).

Ændringen af styrelsesvedtægten var officielt begrundet i, at man ville have en ny og mere hensigtsmæssig udvalgsstruktur.

Venstre og Dansk Folkeparti vedtog ændringen i juni 2015 med et snævert flertal.

Dermed blev de tre hidtidige udvalgsformænd Bjarne Overmark (Beboerlisten), Kasper Fuhr Christensen (Velfærdslisten) og Daniel Madié (Konservative) frataget deres poster.

Det har fået dem til at hive kommunen i retten for at få rettens ord for, at fratagelsen af posterne var en ulovlig handling.

Formålet med øvelsen var ifølge sagsøgerne at sætte dem uden for politisk indflydelse, fordi de havde udtalt sig kritisk om flertallets plan om at lukke flere skoler.

At der blev arbejdet aktivt i kulisserne på at fjerne de tre kritikere, bekræftes af et tidligere byrådsmedlem - socialdemokraten Michael Mouritsen.

- Summen af alle de møder, jeg deltog i, var, at der gennem et stykke tid havde været et ønske om at komme af med de tre herrer som udvalgsformænd.

- Når man ikke kunne gøre det lovligt, måtte man finde et påskud. Det blev så ændringen af udvalgsstrukturen, siger han i retten.

Den officielle forklaring om en mere hensigtsmæssig udvalgsstruktur var ifølge Michael Mouritsen et argument, der var "opfundet til lejligheden".

Der havde slet ikke været nogen forudgående debat om, at en ændring var nødvendig, siger han.

Retten har endnu ikke hørt repræsentanter for det daværende politiske flertal - Venstre og Dansk Folkeparti.

Det kommer til at ske onsdag, hvor blandt andre daværende borgmester Claus Omann Jensen (V) skal afgive forklaring.

Der ventes en afgørelse i sagen om nogle uger.

/ritzau/