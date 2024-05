I kølvandet på Mia-sagen etablerede Aalborg Kommune Safe House, der skal øge trygheden hos unge i nattelivet.

Da 22-årige Mia Skadhauge Stevn forsvandt efter en bytur i Aalborg i februar 2022, skabte det utryghed hos mange af byens unge.

Få dage forinden var en 21-årig mand omkommet, efter at han var faldet i havnen.

På den baggrund besluttede kommunen at iværksætte flere initiativer, blandt andet det såkaldte Safe House, hvor unge i nattelivet kan søge hjælp, hvis de er utrygge.

Det fortæller Aalborgs borgmester, Lasse Frimand Jensen (S).

- Både Mia-sagen og hændelsen, hvor en ung mand druknede i Limfjorden, øgede utrygheden, især blandt de unge i Aalborg.

Mia Skadhauge Stevn forsvandt, efter at hun havde festet med en veninde. De havde blandt andet været på barer i den kendte festgade Jomfru Ane Gade.

Der er nu etableret Safe House-lokaler, hvor unge kan få ladet mobiltelefonen op eller få en tår koldt vand efter en hektisk bytur.

Derudover er der ifølge borgmesteren etableret overvågede opsamlingszoner, ligesom busruter er blevet omlagt "for at gøre det mere sikkert at komme hjem fra turen i byen".

På havnen er der ifølge Lasse Frimand Jensen lavet bedre belysning, bedre toiletforhold, flere skilte og flere termiske kameraer, der kan monitorere, hvis mennesker falder i vandet.

Torsdag blev 38-årige Thomas Thomsen idømt forvaring for drabet på Mia Skadhauge Stevn.

Selv om det snart er to et halvt år siden, hun forsvandt, berører både Mia-sagen og sagen om den druknede mand fortsat mange aalborgensere, lyder det fra borgmesteren.

- De to hændelser sidder stadig dybt i os alle, og det er ikke sådan, at vi stopper her.

- Både kommunen og politiet er fortsat - i regi af Tryg Aalborg - i løbende dialog med restaurationsmiljøet og frivillige om, hvordan vi kan blive ved med at øge trygheden, siger han.

