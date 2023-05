En 17-årig dreng og 21-årig mand blev stukket ned i Fælledparken i onsdags, da 9.-klasses elever også fejrede sidste skoledag. Børne- og ungeborgmester opfordrer forældre til at tage med deres unge til fest.

Onsdag aften var der usædvanligt mange unge mennesker i Fælledparken i København.

De festede og fejrede traditionen tro, at de netop havde afsluttet deres sidste dag i folkeskolen.

Men sidst på aftenen, da festlighederne var ved at dø ud, kom politiet og smed de sidste ud af parken, efter at en 17-årig dreng og en 21-årig ung mand var blevet stukket ned.

Der er ikke umiddelbart en sammenhæng mellem knivstikkeriet og markeringen af sidste skoledag. Alligevel kalder De Konservatives Jakob Næsager, børne- og ungdomsborgmester i Københavns Kommune, episoden for noget »svineri«.

Ifølge ham er der ingen, der kan tillade sig at spolere 9. klassernes fest, og han kommer med en opfordring til de unges forældre.

»Jeg vil opfordre elevernes forældre til at følge med i – og måske også selv tage med til – disse store private fester, så forældrene kan stoppe festen, hvis de oplever utryghed,« siger han til lokalmediet KøbenhavnLIV.

Politiet er i parken over sommeren

Sidste år var der flere overfald i Fælledparken i København på 9. klassernes sidste skoledag. Nogle fik stjålet mobiler og soundbokse, mens andre blev omringet og slået.

Politiet er generelt opmærksomme på, at mange unge bruger Fælledparken i aftentimerne om sommeren. Derfor er der særligt fokus på området – især i weekenderne.

Det fortalte Thomas Ahlburg, leder af nærpolitiet på Nørrebro og Østerbro, til ØsterbroLIV i tirsdags.

»Vi er der for at være med til at lægge en dæmper på eventuelle konflikter og uhensigtsmæssig adfærd, og man kan altid hive fat i os, hvis man har oplevet noget, man gerne vil vende med politiet,« sagde han.

Op til onsdagens festligheder opfordrede han også forældrene til at lave gode aftaler med deres børn.

En sigtet i sagen

En 17-årig dreng er blevet anholdt og sigtet for grov vold i forbindelse med knivstikkeriet.

Det var nogle unge grupperinger fra andre dele af byen, der mødtes i Fælledparken, fortæller den centrale efterforskningsleder, Henrik Stormer, fra Københavns Politi.

»Blandt grupperingerne opstår der en uoverensstemmelse, og der er to, som stikkes med kniv. De er dog ikke kommet slemt til skade,« siger han til Ritzau.

Motivet er endnu ikke klarlagt, men politiet har vurderet, at der ikke er grundlag for at begære den sigtede varetægtsfængslet.

Derfor er han løsladt, men er fortsat sigtet sagen.

Denne artikel er fra Berlingske.