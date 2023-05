»Jeg havde altid en kniv på mig. Og nogle gange også en økse.«

Den 29-årige mand, der er tiltalt for knivdrabet i november 2016 på højgravide Louise Borglit i Herlev, brød onsdag formiddag sin tavshed og afgav forklaring i byretten i Glostrup, hvor han nægter sig skyldig.

Siden han for et år siden blev anholdt og sigtet for drabet på den 32-årige kvinde, har han forholdt sig tavs. Hverken i grundlovsforhøret eller under den efterfølgende varetægtsfængsling, har han ønsket at svare på politiets spørgsmål.

Men onsdag erklærede han sig villig til at svare på anklagerens spørgsmål i byretten i Glostrup. Blandt andet om han havde været bevæbnet omkring gerningstidspunktet for Louise Borglit-drabet 4. november 2016.

»Ja, jeg gik med kniv. Jeg havde altid en kniv på mig. Det var den samme kniv. Det var en almindelig kniv, som politiet siden har konfiskeret. Det var ikke en køkkenkniv, men en specialkniv,« forklarede den tiltalte.

»Jeg var uvenner med nogen i Gladsaxe og Værebro. Jeg vil ikke komme nærmere ind på det. Det var af sikkerhedsmæssige årsager, hvis jeg blev overfaldet. Det var i midten af sommerferien, og jeg gik også med kniv den 4. november (på gerningstidspunktet for drabet, red.),« tilføjede han.

»Hvis jeg havde taske på, havde jeg en økse nede i den. Den brugte jeg, når jeg hjalp med havearbejde,« forklarede den 29-årige videre.

Anklageren dokumenterede i retten, at den nu tiltalte i tiden op til drabet tydeligvis var i psykisk krise. Det fremgår af flere journalnotater fra sundhedssystemet, som politiet har indhentet under efterforskningen.

Han havde på det tidspunkt ingen penge, hørte stemmer og så syner, ligesom han var uvenner med sine forældre og sin bror.

Få dage før drabet advarede hans onkel direkte en distriktssygeplejerske om, at den nu tiltalte på et splitsekund kunne skifte personlighed.

»Han kan blive meget ubehagelig, truende og aggressiv. Han kan være yderst utilregnelig og er for tiden yderst farlig at have gående rundt,« advarede onklen direkte ifølge et journalnotat to dage før drabet.

Den tiltalte ringede samme dag også selv uopfordret til sygeplejersken i Gladsaxe Kommunes Psykoseteam, og oplyste, at han havde det så dårligt, at han frygtede snart at sprænge i luften.

»Han frygter, hvad han kan finde på,« noterede sygeplejersken direkte.

Hun noterer også, at han fremstår yderst presset og flere gange gentager, at han ikke ved, hvad han skal gøre.

»Han fremstår forpint og frustreret,« fremgår det af journalnotatet.

Kort efter ringer onklen igen, og oplyser, at hans nevø har snakket om at begå et røveri på gaden, da han er desperat og ingen penge har.

Samme dag gør hans egen læge klar til at tvangsindlægge ham på såkaldt røde papirer, men da både politiet og lægen er fremme hos ham på hans bopæl, aflyses tvangsindlæggelsen i sidste øjeblik.

Den nu tiltalte fremstod ifølge vurderingen »samlet og apsykotisk«, og ønskede ikke at lade sig indlægge frivilligt. Det fortrød han ifølge et journalnotet dagen efter.

Louise Borglit blev dræbt om aftenen 4. november 2016 med talrige knivstik, mens hun var ude at lufte sin søsters hund i Elverparken i Herlev.

Det uhyggelige kvindedrab syntes i næsten seks år at forblive en uopklaret mordgåde. Men 6. maj sidste år kunne Vestegnens Politi til alles overraskelse oplyse, at man havde anholdt en dengang 28-årig mand og sigtet ham for drabet.

Han sad i forvejen i fængsel, da han var i gang med at afsone en straf på otte års fængsel, som han fik i 2017 – altså efter drabet på Louise Borglit – for drabsforsøg på en tidligere kæreste.

Og som led i opklaringen sendte politiet i største hemmelighed en PET-agent – en såkaldt infiltrator – ind i cellen til ham. Det skete i håb om, at han på hemmelige aflytninger ville tale over sig.

Og det var udslagsgivende for, at den nu 29-årige mand siden har været varetægtsfængslet og nu altså også tiltalt for kvindedrabet i Herlev.