Det skal koste en 29-årig mand fængsel på livstid, at han efter politiets opfattelse i 2016 knivmyrdede den højgravide Louise Borglit, 32, i Elverparken i Herlev.

Det afslørede specialanklager Bo Bjerregaard fra Københavns Vestegns Politi, da nævningesagen mod den tiltalte tirsdag morgen blev indledt ved byretten i Glostrup.

Anklageren lod i sine indledende bemærkninger også en dør stå på klem for, at anklagemyndigheden måske i stedet vil kræve den 29-årige idømt forvaring – altså frihedsberøvelse på ubestemt tid.

Og ved retsmødets start erklærede den tiltalte sig via sin forsvarer ikke-skyldig.

»Min klient nægter sig skyldig,« lød det fra forsvarsadvokat Christina Schønsted.



29-årige mand er fra første færd i retten tæt bevogtet af tre uniformerede fængselsbetjente, der tydeligvis tager deres bevogtningsopgave seriøst.

På de godt 25 meters gåtur fra indgangsdøren til retslokalet hen til den stol, hvor han skal sidde under retssagen, havde en af betjentene konstant fat i venstre arm på den tiltalte, hvis hænder var i håndjern bag ryggen.

Og under hele retsmødet står eller sidder de tre tætbyggede fængselsbetjente lige bag den slanke, unge mand.

Han har sit lange, sorte hår samlet i en knold i nakken og er iført en sort hættetrøje. Han sidder det meste af tiden tilbagelænet med korslagte arme, men kaster i ny og næ et stjålent blik til tilhørerrækkerne. Her udgør pressefolk hovedparten af de godt 30 fremmødte.

Den 32-årige Louise Borglit blev dræbt om aftenen 4. november 2016 med talrige knivstik, mens hun var ude at lufte sin søsters hund i Elverparken i Herlev.

Det uhyggelige kvindedrab syntes i næsten seks år at forblive en uopklaret mordgåde. Men 6. maj sidste år kunne Vestegnens Politi til alles overraskelse oplyse, at man havde anholdt en dengang 28-årig mand og sigtet ham for drabet.

Han sad i forvejen i fængsel, da han var i gang med at afsone en straf på otte års fængsel, som han fik i 2017 – altså efter drabet på Louise Borglit – for drabsforsøg på en tidligere kæreste.

32-årige Louise Borglit var syv måneder henne i sin graviditet, da hun blev myrdet med talrige knivstik i 2016. Foto: Privatfoto Vis mere 32-årige Louise Borglit var syv måneder henne i sin graviditet, da hun blev myrdet med talrige knivstik i 2016. Foto: Privatfoto

Og som led i opklaringen sendte politiet i største hemmelighed en PET-agent - en såkaldt infiltrator - ind i cellen til ham. Det skete i håb om, at han på hemmelige aflytninger ville tale over sig.

Og det var udslagsgivende for, at den nu 29-årige mand siden har været varetægtsfængslet og nu altså også tiltalt for kvindedrabet i Herlev.

Da den tiltalte mand blev varetægtsfængslet, kom det frem, at politiagenten med dæknavnet »Frank« lod sig indsætte i Enner Mark Fængsel ved Horsens med den nu tiltalte mand.

I fængslet fik agenten mulighed for at få et fællesskab med den nu 29-årige mand. Blandt andet var de på gårdture sammen.

Louise Borglit blev dræbt med talrige knivstik i november 2016. Mindre end et år efter indledte den nu 29-årige mand, der er anholdt og sigtet for drabet, et voldeligt forhold til en noget ældre kvinde, der ifølge sin egen forklaring blev slået næsten dagligt, inden kæresten forsøgte at dræbe hende. Foto: Privatfoto Vis mere Louise Borglit blev dræbt med talrige knivstik i november 2016. Mindre end et år efter indledte den nu 29-årige mand, der er anholdt og sigtet for drabet, et voldeligt forhold til en noget ældre kvinde, der ifølge sin egen forklaring blev slået næsten dagligt, inden kæresten forsøgte at dræbe hende. Foto: Privatfoto

Den tiltalte vidste dog ikke, at han talte med en infiltrator.

Under en række møder i 2020, 2021 og 2022 åbnede den nu tiltalte op over for agenten og fortalte ham om drabet i Elverparken.

Den 29-årige mands forsvarer har flere gange – og også ved nævningesagens start – protesteret mod brugen af materialet fra politiagenten. Men anklagemyndigheden har fastholdt, at reglerne er blevet fulgt »til punkt og prikke«.