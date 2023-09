Den helt usædvanlige retssag mod en 30-årig mand, der er tiltalt for knivdrabet i november 2016 på den højgravide Louise Borglit i Herlev, blev onsdag morgen genoptaget.

I byretten i Glostrup kunne den 30-årige tiltalte igen tage plads som tiltalt med en påstand fra anklageren om fængsel på livstid hængende over hovedet.

Han nægter sig skyldig, og selv om der nu er gået næsten fem måneder siden retssagen blev indledt 2. maj, er de komplicerede og tidskrævende slagsmål mellem forsvarer og anklager endnu ikke slut.

Specialanklager Bo Bjerregaard fra Københavns Vestegns Politi ønskede at få bevisførelsen genoptaget i sidste øjeblik for at kunne afhøre et nyt vidne. Der er tale om en medindsat, som angiveligt har hørt den nu tiltalte tilstå om mordet i Elverparken under en samtale i Enner Mark Fængsel.

Den medindsatte er idømt en forvaringsdom og afviste i august 2020 at lade sig afhøre af politiet. I august 2023 henvendte han sig imidlertid selv til politiet for at fortælle om sin angivelige samtale med den 30-årige.

Til gengæld ønskede forsvareren – advokat Christina Schønsted – også nye vidneudsagn i sagen. Dels fra den hemmelige PET-agent med dæknavnet Frank, som tidligere har været afhørt, og dels fra to ansatte fra Enner Mark Fængsel, som skal fortælle om de konkrete forhold i fængslet.

Og de ønsker om nye vidneudsagn imødekom de tre juridiske dommere i sagen, så bevisførelsen nu bliver genoptaget fra næste retsmøde, der skal finde sted 10. oktober.

Det bevismæssige omdrejningspunkt i sagen har indtil nu været de hemmelige optagelser, som politiet helt usædvanligt tyede til i sagen.

Som led i efterforskningen af sagen har en PET-agent været indsat i fængslet med dæknavnet »Frank«. Dækhistorien var, at han var taget i forbindelse med en sag om hash og vold i Grønland.

Han fik samvær med den 30-årige i fængslet, og i omkring tre uger talte de sammen – blandt andet om drabet på Louise Borglit i Elverparken i Herlev i 2016.

Anklagemyndigheden har under sagen afspillet 73 skjulte optagelser, heraf er de 72 lydklip, mens det sidste er et videoklip.

Forleden afgjorde Østre Landsret i en kendelse, at alle optagelserne måtte bruges som beviser under den aktuelle nævningesag.

Det var en stor juridisk sejr for politiets anklagemyndighed i forhold til at bevise den tiltales skyld i knivmordet fra Herlev.

For tre måneder siden kom byretten i Glostrup nemlig med en anden kendelse om det samme spørgsmål.

Her tillod byretten godt nok, at hovedparten af de skjulte optagelser måtte indgå som beviser, men tre af de mest belastende samtaler skulle ifølge byretten udelades.

Men forleden gav landsretten altså anklageren helt fri bane til at bruge alle den såkaldte infiltrators optagelser i sagen.

