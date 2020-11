Selv om vielseskontoret havde modtaget penge, fandt Retten i Svendborg, at der ikke var tale om bestikkelse.

Chefen for borgerservice og vielseskontoret i Ærø Kommune er blevet frifundet i en sag om bestikkelse.

Det oplyser Retten i Svendborg.

Den 58-årige borgerservicechef var tiltalt for at have modtaget cirka 13.900 kroner i bestikkelse fra det tyske ægteskabsbureau Weltweit-Heiraten.

Det vides endnu ikke, hvad der ligger til grund for rettens beslutning om at frifinde borgerservicechefen.

Den tiltalte erkendte i retten, at vielseskontoret i årene 2013 til 2017 modtog beløb på 200 euro (1489 kroner) og 500 euro (3724 kroner) fra bureauets chef.

Alle parter i sagen var dog enige om, at ingen af pengene er gået til den tiltalte. De er alle sammen havnet i vielseskontorets personaleforening.

Anklager Jakob Thaarup bemærkede under retssagen, at det ikke nødvendigvis handlede om, hvem der fik pengene, eller hvor stort beløbet var, men om hvordan det så ud.

- Man kan ikke afvise, at han (chefen for bureauet, red.) gør det for at holde sig på god fod med vielseskontoret, sagde han til retsmødet tirsdag den 10. november.

/ritzau/