Elektriske løbehjul skaber utryghed i Odense. Fyns Politi opfordrer derfor borgerne til at overholde reglerne.

»Vi får mange opkald fra folk i Odense, som føler sig utryg og generet af personer på de nye elløbehjul, der køres ulovligt og uhensigtsmæssigt. Blandt andet er flere set kørende i gågadesystemet og på fortov. Elløbehjul skal køres efter reglerne som cykel. Vis hensyn,« skriver Fyns Politi på Twitter.

De moderne transportmidler blev introduceret i Odense mandag og skaber allerede nu problemer.

Politiet har blandt andet fået meldinger om kørsel i gågadesystemet og på fortov rundt om i byen, oplyser Fyens.dk.

Det svenske selskab Voi har sat 250 el-løbehjul op i Odense, og tre andre firmaer er på vej med løbehjul, så der i alt ventes omkring 1000 af slagsen i Odense.

Løbehjulene er også introduceret i København, hvor kommunen vil have et loft over, hvor mange løbehjul der kan sendes på gaden.

At løbehjulene kan udgøre en fare i trafikken stod klart i maj, hvor en mand i den svenske by Helsingborg mistede livet i en løbehjulsulykke.

Løbehjulene kan køre op til 20 kilometer i timen.