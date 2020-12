Folk er ivrige for at hjælpe politiet med at opklare det mulige drab af Maria From Jacobsen.

Nordsjællands Politi er siden fredag blevet kontaktet af cirka 40 borgere, der henvender sig vedrørende sagen om den 43-årige Maria From Jacobsen.

Det oplyser Nordsjællands Politi.

Henvendelserne drejer sig om Maria From Jacobsens mand, præsten Thomas Gotthard, der er sigtet for at have dræbt sin kone.

Politiet udsendte i slutningen af oktober en efterlysning, da Maria From Jakobsen angiveligt havde forladt sit hjem i Frederikssund i nedtrykt sindstilstand.

Tre uger efter Maria From Jakobsens forsvinden blev hendes ægtefælle derfor anholdt, fængslet og sigtet for drab.

Fredag satte politiet navn på den sigtede og bad i samme ombæring folk, der havde viden om hans færden, om at henvende sig.

- Vi har fået fat i flere vidner, som vi ikke før har talt med, siger vicepolitiinspektør Lau Lauritzen.

Lau Lauritzen oplyser, at henvendelserne endnu ikke har resulteret i en rygende pistol, og at politiet fortsat gerne vil høre fra borgere, der kan bidrage til efterforskningen.

Liget af Maria From Jacobsen er endnu ikke fundet, og derfor opfordrede Nordsjællands Politi fredag folk til at henvende sig, hvis de har set eller talt med Thomas Gotthard.

Lau Lauritzen fortæller, at man er mest interesseret i henvendelser fra borgere, der har talt med Thomas Gotthard, men at alle informationer om hans færden er velkomne.

Politiet er interesserede i oplysninger om hans færden i perioden fra fredag den 23. oktober 2020 og frem til søndag den 15. november 2020 - herunder særligt mandag den 26. oktober 2020, hvor Maria From Jakobsen forsvandt.

Politiet er desuden særligt interesseret i oplysninger om hans færden i nætterne mellem den 1. og den 2. november 2020, den 5. og den 6. november 2020, den 6. og den 7. november 2020 samt den 7. til den 8. november 2020.

/ritzau/