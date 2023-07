Midt på dagen, fredag, alarmerede årvågne borgere politiet i forbindelse med en bil, der kørte mistænkeligt på Holbækmotorvejen.

Bilens kørsel var voldsomt slingrende, og på et tidspunkt snittede bilisten autoværnet, så der knækkede noget af bilen. En forbipasserende havde set, at føreren af bilen så ud, som om han sov bag rattet.

En patrulje satte straks kursen mod stedet og traf bilisten i den norske bil, som nu holdt i tomgang på rastepladsen Springstrup Syd.

På førersædet sad en 48-årig normand, som viste sig at være påvirket af euforiserende stoffer. Han blev anholdt og sigtet for narkokørsel og taget med til en blodprøveudtagelse.

Heldigvis gik det ikke rigtig galt, men det var godt af den farlige bilist blev stoppet.

Den 48-årige mand blev løsladt efter at have afgivet en blodprøve, men han kan forvente at høre mere fra politiet, når resultatet af blodprøveanalysen kommer.