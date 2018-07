Tre mænd mødte op hos 29-årig mand søndag morgen og dræbte ham med et eller flere skud.

Roskilde. Drabet søndag morgen på Nick Jørgensen i Mullerup på Vestsjælland har fået en hel del mennesker til at dele deres viden med politiet.

Appellen om hjælp efter den 29-årige mands død har haft en effekt, konstaterer Midt- og Vestsjællands Politi tirsdag.

- Vi har fået en masse henvendelser fra borgere om alt muligt, og dem er vi i færd med at undersøge, siger Carsten Andersen, der er talsmand for politiet.

- Men vi vil gerne have endnu flere, tilføjer han om drabet, som skete lidt før klokken ni på Mullerupvej 11.

Ejendommen er et tidligere autoværksted, og Nick Jørgensen opholdt sig på stedet med sin kæreste, har Ekstra Bladet tidligere rapporteret.

Tre mænd opsøgte Jørgensen og dræbte ham med skud. Efter det tilsyneladende nøje planlagte drab kørte mændene væk i en mindre grå bil i retning mod Gørlev.

Politiet vil ikke bekræfte, at det var Jørgensens kæreste, der ringede til alarmcentralen. Tirsdag formiddag ønsker talsmanden i øvrigt fortsat ikke at oplyse detaljer om for eksempel antallet af affyrede skud.

Forleden oplyste et familiemedlem til Ekstra Bladet, at den dræbte blandt andet havde arbejdet som jord- og betonarbejder sammen med sin far.

Nick Jørgensen havde flere domme for kriminalitet bag sig, skriver Sjællandske tirsdag på baggrund af oplysninger fra flere kilder, som ønsker at være anonyme.

Over for offentligheden har politiet dels bedt om oplysninger om konkrete iagttagelser om for eksempel den lille grå bil. Og dels om henvendelser fra folk, der i øvrigt har viden om sagen.

/ritzau/