Beredskabet har gang i en stor indsats onsdag formiddag i Svendborg, hvor der er udbrudt brand på adressen Græskæmnervej 17.

B.T.s mand på stedet fortæller, at der forud for branden lød et brag i området.

»Det lød som en gigantisk eksplosion. Vi var omtrent 200 meter derfra, da der lød et helt vanvittigt stort brag.«

Og der er da formentlig også tale om, at der er sket en eksplosion, oplyser Fyns Politi i en pressemeddelelse.

'Der er ankommet sprængstofhunde til stedet, sprængstofeksperterne er på vej fra Skive,' beskrives det med henvisning til Forsvarets eksperter på området.

Som følge af branden evakuerer politiet i skrivende stund en række ejendomme.

Det drejer sig om adskillige adresser på Græskæmnervej samt adresser på Byskrivervej, Fruerstuevej og Øksnebjergvej.

'Vi opfordrer de berørte til at søge husly hos venner eller familie,' skriver Fyns Politi på Twitter.

Derudover har man afspærret i en radius på 100 meter omkring Græskæmnervej 17, hvor ilden fortsat raserer. Noget, der har konsekvenser for trafikken.

På stedet er meldingen ifølge B.T.s medarbejder, at folk skal forvente at være evakueret i tre til fem timer.

Ved du noget eller har du foto eller video? Så hører vi gerne fra dig. Tip os her på 1929@bt.dk

På Twitter oplyser politikredsen, at man for nuværende er i fuld gang med at opklare omstændighederne omkring branden.

Yderligere kommentarer til sagen har man ikke i øjeblikket.

Opdateres...