Landsbyen Kongerslev er lige nu plaget af en række mystiske hændelser om vindueskiggeri – og senest en ulovlig indtrængen. Nu reagerer politiet på sagerne.

Det oplyser Simon Hjort Jacobsen, politikommissær hos Nordjyllands Politi, til B.T.

Onsdag blev det beskrevet, hvordan adskillige borgere i Kongerslev er blevet opsøgt på deres adresser af en ukendt og maskeret mand.

Ifølge borgerne banker manden på døre, kigger ind ad vinduer og lyser på folk gennem vinduerne, hvilket har skabt en voksende utryghed i byen.

Simon Hjort Jacobsen oplyser tilmed, at der 16. april tikkede endnu en anmeldelse ind fra Kongerslev.

»Det forhold handler om, at en borger pludselig så en person i sin baggang.«

»Personen, som var kommet ind, løb derfra, efter vedkommende blev set. Vi ved ikke, om det har en sammenhæng med sagerne vedrørende vindueskiggeri, men det er i den grad utryghedsskabende. Det tager vi meget alvorligt.«

Nordjyllands Politi har derfor valgt at være ekstra til stede i byen den kommende tid. Ligesom man opretter en mobilstation tirsdag næste uge.

En ukendt, mørkklædt vindueskigger skaber utryghed i Kongerslev for tiden. Vi er på sagen og er ekstra til stede i byen i den kommende tid. Tirs. d. 26. april kl. 16-18 står vi ved den mobile politistation ved Brugsen i Kongerslev. Kom og tal med os, hvis du er utryg. #politidk — Nordjyllands Politi (@NjylPoliti) April 21, 2022

Her lyder opfordringen, at borgere skal komme forbi. Dels, hvis man har spørgsmål eller er utryg – og i lige så høj grad, hvis man ønsker at anmelde en hændelse.

B.T. talte onsdag med en kvinde, der beskrev den aktuelle stemning i byen:

»Det er utrygt i og med, at man ikke ved, hvem det er, eller hvad hans intentioner er. Vi ved heller ikke, om han er utilregnelig, hvis man pludselig møder ham. En ting er at sidde i sit hus bag låste døre, når han kommer. Noget andet er at stå ansigt til ansigt med ham udenfor.«

»Vi er stoppet med at gå ud efter mørkets frembrud. Der er en voksende utryghed i byen. Folk er begyndt at låse dørene og tager ingen chancer,« siger hun.

Simon Hjort Jacobsen har godt set lignende beskrivelser på sociale medier, men kan også konstatere, at der ikke er kommet mange anmeldelser om vindueskiggeri.

»Vi har selvfølgelig øje på det, og det er derfor, vi tager derud i næste uge. Vi regner med, at der er et mørketal – altså flere sager, som ikke er blevet anmeldt.«

Nordjyllands Politi vil stå ved SuperBrugsen i Kongerslev tirsdag mellem klokken 16 og 18.

Manden beskrives af borgerne som maks. 40 år, mellem 180 og 190 centimeter høj, slank, iført mørkt tøj samt en hættetrøje, der dækker ansigtet.