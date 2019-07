Mindst tre gange har borgere i Frederikshavn oplevet, at en ældre mand har onaneret på offentlige steder.

Første gang var tirsdag i sidste uge i et tog mellem Hjørring og Frederikshavn, hvor en 20-årig pige var vidne til, at manden, der sad over for hende, blottede sig og onanerede.

Hun beskriver ham som mellem 60 og 65 år, skriver TV 2 Nord.

Lørdag klokken 14 var den så gal igen. Denne gang på Kirkegade i Frederikshavn, hvor en 72-årig mand taler med en anden mand, der pludselig tager bukserne ned og begynder at onanere.

Også her beskrives gerningsmanden som mellem 60 og 65 år.

Tredje anmeldelse kom lørdag aften, hvor en 22-årig kvinde bemærker en mand, der tilsyneladende stod og onanerede med hånden inde i shortsne på Bangsbovej i Frederikshavn.

Det skete ifølge Kanal Frederikshavn foran nogle børn på en legeplads.

Det får nu politiet til at efterlyse hjælp fra offentligheden til at finde gerningsmanden bag de tre tilfælde.

»Ud fra det signalement, vi har fået i alle tre tilfælde, tyder det på, at det er den samme person, der har været på spil,« siger politikommissær ved Nordjyllands Politi, Peter Skovbak til TV 2 Nord.

Manden beskrives som 60-65 år gammel, 170 cm høj, delvist skaldet med få grå hår i siderne, engelsktalende og en smule forhutlet.

Han var iført shorts, sandaler og en lyseblå t-shirt. Han bar desuden en gul plasticpose og en rygsæk.

Politiet kan kontaktes på telefon 114.