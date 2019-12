Østjyllands Politi sender en advarsel til borgere mod en falsk betjent.

Advarslen er blevet udsendt, efter politiet blev gjort opmærksom på en video florerende på de sociale medier.

I videoen sætter en mand et blåt blink til på sin bil, hvorefter han udgiver sig for at være politibetjent.

Efterfølgende standser han en tilfældig bilist og beder føreren vise kørekort.

Bilisten opdager dog, at manden slet ikke er betjent, hvorfor han kører fra stedet.

Derfor råder politiet til, at man beder om at få fremvist et politi-id, hvis man skulle være i tvivl om, hvorvidt man taler med en rigtig betjent.

Videoen er formentlig optaget i Aarhus, hvilket er årsagen til, at advarslen udsendes i og omkring Østjylland, skriver politiet i sin døgnrapport.

Politiet efterforsker sagen og arbejder altså på at finde frem til manden, der påstår at være politibetjent.