»Så vi må sige, at kontrollen fuldt ud bekræftede borgerens oplevelse af, at der bliver kørt for stærkt lige netop dér.«

Sådan lyder ordene indledningsvis fra Tom Nielsen, faglig koordinator i trafiksektionen hos Nordjyllands Politi.

En opmærksom borger ansøgte tidligere på måneden om en fartkontrol på Ålborgvej i Hadsund. Ansøgningen landede på politiets bord og har nu ført til, at politiet 20. august kunne sigte 35 personer for fartovertrædelse på strækningen.

Det oplyser Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse og påpeger, at to af de 35 sager sågar drejede sig om vanvidsbilisme.

35 personer blev taget på fem timer i Hadsund. Foto: Niels Ahlmann Olesen Vis mere 35 personer blev taget på fem timer i Hadsund. Foto: Niels Ahlmann Olesen

Tom Nielsen uddyber og erkender over for B.T., at en konstatering af så farlig en trafikadfærd på baggrund af en borgerhenvendelse, hører til sjældenhederne.

»Det sker ikke ret tit, at henvendelsen har en volumen af sådan en karakter. Så man må sige, det var berettiget.«

»Men jeg vil også kalde det virkelig nedslående. Vi ved jo alle sammen, hvilken konsekvens høj fart kan have. Så for os er det virkelig bekymrende.«

Personerne blev målt med en hastighed på henholdsvis 111 km/t og 108 km/t på en strækning, hvor der maksimalt må køres 50 km/t.

Bilisterne har derfor også fået en ubetinget frakendelse af førerretten og beslaglagt køretøjerne med henblik på en mulig konfiskering. På baggrund af fotovognens fangst forsikrer Tom Nielsen, at strækningen nu bliver yderligere overvåget fremover.

»Jeg kan sige, at vi med sikkerhed vil komme igen.«

Foruden de to sager om vanvidsbilisme vil otte personer få et klip i kortet, mens tre personer får en betinget frakendelse af kortet. De resterende straffe bliver bødeforlæg.

Fotovognen førte kontrol på strækningen i fem timer. I gennemsnit blev syv bilister taget i timen.

Alle borgere kan bestille en færdselskontrol i Danmark, som så vil blive vurderet af politiet.