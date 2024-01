Mandag aften fik en årvågen borger stoppet en spritbilists tur på Holbækmotorvejen.

Lidt over fem ringede en bekymret bilist til politiet, da hun kørte bag, hvad hun beskrev som en slingrende varebil på motorvejen.

Imens politiet satte kursen mod stedet, fulgte den årvågne borger efter bilen ind på en rasteplads.

Det skriver Midt- og Vestsjællands Politi i deres døgnrapport.

Den usikre varevogn var ved at køre tilbage ud på motorvejen, da politiet nåede frem og stoppede føreren af bilen.

Den 34-årige chauffør blæste i et alkometer, der viste langt over den tilladte grænse på 0,5.

Det oplyses ikke præcist, hvor højt manden målte på alkometeret, men den var høj nok til, at hans førerret blev inddraget øjeblikkeligt.

Faktisk var promillen så høj, at den var på grænsen til vanvidskørsel – det gælder, hvis man som bilist har haft en promille på over 2,0.

Derfor skal en promilleerklæring nu bestemme, om der var tale om vanvidskørsel på grund af det høje niveau af alkohol i blodet.

Bilisten blev løsladt efter at have afgivet blodprøve, men fik altså ikke lov til at køre fra stedet. Han vil høre mere fra politiet senere, lyder det.