Teenager blev sent søndag aften ramt af tre knivstik ved togstation i Nordsjælland. Mistænkt er anholdt i nat.

En 16-årig dreng blev søndag aften stukket tre gange med en kniv ved Gilleleje Station.

Det oplyser Nordsjællands Politi tidligt mandag morgen.

- Han blev ramt en gang i armen og to gange i låret. Lægerne betegner det som overfladiske skader, og offeret har ikke på noget tidspunkt været i livsfare siger Dyre Sønnicksen, vagtchef ved Nordsjællands Politi.

At det ikke gik værre kan skyldes et resolut indgreb fra en forbipasserende

- En god borger fik med sin livrem standset blødningen, inden offeret blev overført til hospitalet i Hillerød, så det var rigtig fint, siger vagtchefen.

Knivstikkeriet blev anmeldt klokken 23.33.

- Tilsyneladende har der været et opgør mellem et par lokale "knallertbander". Vidner har i hvert fald fortalt, at gerningsmændene kørte væk på knallerter, siger vagtchefen.

Natten til mandag er en 16-årig mistænkt med adresse i Helsinge blevet anholdt i sagen.

- Men vi leder fortsat efter andre mistænkte, siger vagtchefen.

