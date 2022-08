Lyt til artiklen

En litauisk mand risikerer at blive smidt ud af landet, efter han onsdag i Hirtshals blev spottet af borger, der straks slog alarm til politiet.

Manden, hvis alder er 31 år, udviste nemlig en adfærd i trafikken, der gav grundlag til mistanke.

Og den var velbegrundet.

Da en patrulje rykkede afsted og fandt frem til den litauiske mand, viste det sig, at han havde en promille et godt stykke over 2,0, skriver TV 2 Nord.

Som reglerne foreskriver, har den 31-årig fået taget en blodprøve. Og hvis den bekræfter tallet hos politiets alkometer, er konsekvenserne store.

Efter alt at dømme bliver han i så fald sigtet for vanvidsbilisme, hvilket medfører konfiskering af bilen, en bøde og udvisning af Danmark, skriver mediet.

Ifølge sundhed.dk kan man ved en promille omkring 2,0 kommer i hypnotisk tilstand.

Og endvidere kan nedsat hukommelse, generel bedøvelse og begyndende risiko for bevidstløshed forekomme.