En bekymret dansk borger slog alarm.

Og det gav pote. Midt- og Vestjyllands Politi krediterer hvert fald vedkommende for, at de nu har sat en stopper for en særdeles farlig adfærd.

Borgeren undrede sig over, at han hyppigt mellem 04.00 og 06.00 blev overhalet af udenlandske biler i meget høj fart på landevejen.

Politiets efterforskning har vist, at der er tale om hollandske fiskere, der er kørt op gennem Tysklan til Thyborøn om natten for at fiske.

De er taget 12 gange i det seneste års tid for at alvorlige overskridelser af færdselsloven på de vestjyske landeveje og motorveje.

Bilerne har kørt i et gevaldigt tempo. De har kørt i en hastighed, der har været langt over det tilladte. De blev registreret til at køre op til 154 kilometer i timen på almindelig landevej og 183 kilometer i timen på motorvejen.

De 12 sager dækker over sammenlagt seks forskellige personer.

I de 12 sager har Midt- og Vestjyllands Politi udskrevet bøder mellem 2.500 kroner og 7.500 kroner. I syv tilfælde har det også udløst en betinget frakendelse af kørekortet, mens én har fået en ubetinget frakendelse af kørekortet. I en sag, der endnu ikke er afsluttet, står endnu en hollandsk fisker til at blive frakendt kørekortet ubetinget.