Politiet anholdte 46-årig for spritkørsel, efter at borger havde fulgt efter og tilbageholdt den mistænkte.

En borger hjalp fredag politiet med at pågribe en formodet spritbilist i Langå.

Østjyllands Politi skriver i sin døgnrapport, at borgeren observerede bilisten, fulgte efter ham til hans hjem og foretog en civil anholdelse.

Den 46-årige mand, som angiveligt kørte med for meget alkohol i blodet, blev anholdt og sigtet af politiet, som efterfølgende ankom til adressen.

Hos Østjyllands Politi fortæller vagtchef Lars Bisgaard, at han ikke er bekendt med detaljerne i den konkrete sag, men at politiet jævnligt instruerer borgere i, hvordan de skal agere, når de ser en formodet spritbilist.

- Det kan være, hvis man for eksempel ser en på en parkeringsplads, og man vurderer, at der er mulighed for at tilbageholde vedkommende, indtil politiet kommer.

Lars Bisgaard fortæller desuden, at det er vigtigt for politiet, at spritbilister bliver pågrebet, inden de får mulighed for at komme ind i deres hjem.

- Hvis det sker, så kan det blive svært for os at løfte bevisbyrden, hvis vedkommende indenfor indtager noget alkohol eller påstår at have gjort det, siger vagtchefen.

Det er nemlig promillen bag rattet, der er afgørende. Og hvis en person drikker sig fuld efter at have kørt bil, men inden at have blæst i politiets alkometer, så kan vedkommende påstå at have været ædru i bilen.

Straffen for spirituskørsel varierer fra bøde til fængsel. Den afhænger dels af promillens størrelse og dels af, om man tidligere har kørt fuld. Bøden beregnes ud fra promillens størrelse og ens nettomånedsløn.

I 2019 mistede 38 personer livet i spritulykker, mens 163 kom alvorligt til skade, viser tal fra Rådet for Sikker Trafik.

/ritzau/