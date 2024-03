En 65-årig mand blev søndag morgen fundet død ved et grønt område omkring Dianavænget i Odense.

En 65-årig mand blev søndag morgen fundet død ved et grønt område omkring Dianavænget i Odense.

Det skriver Fyns Politi på det sociale medie X.

Intet tyder på, at manden har været udsat for noget kriminelt, skriver politiet, som oplyser, at man fik en anmeldelse om det klokken 09.48 søndag.

En borger havde fundet manden livløs.

Politiet skriver yderligere på X, at den 65-årige ikke har nogen pårørende, og at man afventer en retsmedicinsk rapport for at klarlægge dødsårsagen.

/ritzau/