Det banker på døren, men der står ingen uden for, da den bliver åbnet.

Episoden er en blandt flere den seneste tid i Lystrup. Det har fået flere til tasterne for at advare i byens lokale Facebook-gruppe.

Anne Krogh havde netop set et opslag fra sin genbo, der advarede om præcis det samme, da hun skulle ud med skraldespanden mandag aften.

»Så kan jeg se en mand ved deres havelåge. Han står og kigger på deres postkasse. Jeg råber til ham, om han har brug for hjælp. Så siger han 'nej', tager et billede af postkassen og løber hen til sin bil, der står i tomgang,« fortæller hun om episoden.

For at komme væk fra området, skal manden dog vende på vejen, han må derfor køre forbi Anne Krogh. Her når hun at notere signalement, registreringsnummer og biltype.

Herefter ringer hun til politiet.

»Jeg tror, de er ude at lede efter steder, de kan bryde ind. De tjekker, om der er nogen hjemme,« siger Anne Krogh.

Hun advarede også sine naboer i Facebook-gruppen.

»Jeg ville gerne have, at folk holder ekstra øje, hvis de ser nogen, der ikke til dagligt er i området,« siger hun.

Hun nåede dog selv et kort øjeblik at være usikker på, hvad hun skulle gøre.

»Jeg tænkte: tør jeg konfrontere ham? Men jeg stod på så lang afstand, at jeg godt turde spørge ham, om jeg skulle hjælpe. Det var for at vise ham, at jeg havde set ham. Og så stillede jeg mig tydeligt ud på vejen, så han kunne se, jeg tog nummerpladen,« fortæller hun.

Hun håber, at det har fået manden til ikke at turde vende tilbage til vejen.

»Det vigtige er at tage det i opløbet og reagere, hvis man ser noget mistænkeligt. Så tænker han måske, 'på den vej holder de øje, så lader vi være med at køre der igen,'« siger hun.

Episoden har dog vækket nogle tanker i hende.

»Det er utrygt, hvis man er i sit hus, og der er nogen, der holder øje og kigger ind ad vinduerne. Det skal de jo ikke. De skal holde sig væk fra vores huse, og de skal ikke stå og notere sig ting fra vores postkasser,« siger hun.

Selvom hun ikke endegyldigt ved, hvad mandens ærinde var, er hun glad for, hun reagerede.

»Selvfølgelig er jeg mistroisk, når han ikke har et ærinde der. Hvis han havde det, måtte han ringe på ved huset i stedet for at stikke af,« afslutter hun.

Østjyllands Politi fortæller, at det er en rigtig god idé at tage kontakt, hvis man observerer nogen, man synes opfører sig mistænkeligt.

»Det, at man viser, der bliver holdt øje, kan nogle gange være nok til, at tyven tager et andet sted hen,« siger Janni Lundager, der er kommunikationsrådgiver ved Østjyllands Politi.