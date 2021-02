Retten i Viborg har behandlet en sag mod fem mænd for et bordelrøveri, som anklager kalder grov og afstumpet.

Fem mænd er tirsdag dømt for røveri mod et bordel i Viborg.

Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi tirsdag i en pressemeddelelse.

Natten til den 12. februar sidste år truede gruppen sig med knive og pistoler til kontanter og andre værdier på bordellet. En af røverne voldtog også en kvinde på stedet, har Retten i Viborg slået fast.

Mændene truede kvinden med de medbragte våben, mens de ifølge anklageskriftet sagde: "Vi vil have dine penge, eller vi slår dig ihjel."

Anklager Frederik Rasmussen kalder det grov og afstumpet kriminalitet.

De fem mænd er i alderen 19 til 30 år.

Tre af de fem mænd idømt to års fængsel for røveriet. Der er tale om Aras Al-Hasan, Mohamad Seifaldeen og Hozan Dauod.

Mohamad Saney er idømt tre års fængsel for både bordelrøveri og medvirken til voldtægt.

Den længste straf er givet til 19-årige Yasser Yasser.

Han straffes med seks et halvt års fængsel, fordi han foruden bordelrøveriet er kendt skyldig i at have voldtaget kvinden på adressen og for et forsøgt hjemmerøveri med pistol, som fandt sted i april 2020.

Yasser Yasser er også dømt for et indbrud og databedrag efter at have brudt ind på en adresse i Viborg og have stjålet NemID, koder og hævekort.

En sjette mand, den 20-årige Hamsa Ali, som ikke har noget med bordelrøveriet at gøre, er tirsdag idømt tre års fængsel for at have forsøgt at begå hjemmerøveri med pistol.

Det begik han sammen med den 19-årige Yasser Yasser.

Anklager Frederik Rasmussen er tilfreds med, at nævningetinget har været på linje med ham, hvad angår bevisvurderingen i sagen.

- Da der er tale om en sag, hvor de kriminelle har været parate til at begå ualmindelig grov vold, er jeg godt tilfreds med dommen, siger anklager Frederik Rasmussen.

/ritzau/