Størstedelen af Danmark er stadig lukket helt ned. Men i Aalborg var der et sted, der holdte åben, selvom de ikke skulle.

Der er tale om et bordel i bydelen Østerbro i Aalborg.

Det skriver Nordjyske.

Bordellet holdte åbent, selvom polititet havde været på stedet før med en advarsel:

»Vi har været på stedet tidligere og givet et påbud om, at stedet skulle lukke, men det fortsatte med at holde åbent. Derfor blev de sigtet og tildelt en bøde, fortæller politiinspektør hos Nordjyllands Politi, Claus Danø, til Nordjyske.

Bordeller står ikke som sådan nævnt i bekendtgørelsen over de steder, der skal holde lukket under coronakrisen.

Men politiet fortæller, at de stadig er omfattet corona-lovgivningen, da de sidestilles med massører.

Bøden til bordellet lød på 5.000 kroner.

Nu håber politiet, at det kan holde bordellet fra at åbne igen, men hvis ikke, så står politiet klar til at uddele flere bøder.

Nordjyske oplyser, at det var tredje eksempel på et sted, der har fået en bøde for brud på corona-lovgivningen i Nordjylland.

De to andre tilfælde skete i sidste uge. Her holdte en café i Farsø og et værtshus i Aalborg åbent.

De to steder modtog også en bøde fra politiet.