Først kom der en politibil, så endnu en. Og en tredje og en fjerde.

»Jeg kunne høre noget råberi, og jeg tænkte, at det var satans, nu går det galt. Nu er det alvorligt,« siger Yves, der kun ønsker at bruge sit fornavn.

Han blev torsdag middag på nærmeste hold vidne til en dramatisk udrykning til Violvej i Kolding, hvor ambulancer og lægebiler også hurtigt ankom.

Fredag har Sydøstjyllands Politi så meldt ud, at man ved ankomsten fandt en 22-årig kvinde mange »alvorlige læsioner på overkroppen«. Det skulle være sket med en kniv. Hun døde senere på hospitalet.

Det var i lejligheden på anden sal, at den 22-årige kvinde blev fundet dræbt.

Dagen derpå er der helt stille på den lille vej nær marinaen i den sydøstjyske by.

Vinduerne indtil den lejlighed på anden sal af Violvej 6, hvor den brutale forbrydelse fandt sted, er blokeret af gardiner og nogle hvide plader.

Yves bor lige over for opgangen, og med frit udsyn fra sin have blev han hurtigt klar over, at den 22-årige kvinde var ilde tilredt.

»Ambulancefolkene var på vej derhen, men pludselig kom nogle politibetjente slæbende med hende ud af opgangen i et lagen, for det skulle vist bare gå stærkt,« siger han.

Politiet spærrede hurtigt et område ved Violvej af.

Genboen så også, hvordan en mand kort efter blev ført ud af politiet, der siden har meddelt, at en 30-årig mand og en 29-årig kvinde er anholdt og sigtet for drab i sagen.

Det er kun 14 måneder siden, at der skete et andet voldsomt drab på Violvej – faktisk kun to opgange borte fra torsdagens gerningssted. Her slog en 33-årig mor i marts 2021 sin seksårige søn ihjel med en kniv.

»Det er chokerende for mig, og faktisk var det, kun en måned efter at jeg flyttede ind, at det skete dernede,« siger Yves og peger i retning af opgangen tilhørende nummer 2, der kun ligger små 50 meter væk:

»Jeg har da tænkt 'wow, først skete det dernede, og nu er det her sket'. Jeg kan ikke forstå det. Det er ret stille kvarter, hvor vi ofte ser hinanden og hilser på hinanden.«

Det var i Violvej 2, at en mor slog sit barn ihjel for kun lidt over et år siden.

B.T. har også fredag talt med en anden beboer, der har boet i det lille kvarter med de lave, gule murstensblokke i 20 år.

»Det er skræmmende at tænke på. Det gør, at man føler sig lidt mindre tryg, og jeg kunne godt begynde at overveje at finde et andet sted at bo,« siger manden, der ønsker at være anonym:

»Jeg er overrasket, for det er faktisk et roligt sted, hvor der endda bor en del ældre mennesker.«

Yves har tidligere hørt råberi om natten fra lejligheden, hvor den 22-årige kvinde torsdag blev udsat for den dødelige vold.

»Jeg har flere gange mødt den stakkels pige, og det er sørgeligt, at det skulle ende på den måde. Det er jo noget grimt noget. Selvfølgelig er det chokerende, og selvfølgeligt er det ubehageligt, men sådan er vores samfund desværre nogle gange,« siger han.

Den 30-årige mand og den 29-årige kvinde har ved et grundlovsforhør fredag erklæret sig uskyldige i sigtelsen om drab.