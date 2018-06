Selv om der var tale om en uforudsigelig og impulsiv situation, var den aldrig farlig.

Sådan lyder vurderingen fra tidligere operativ chef for PET, Hans Jørgen Bonnichsen, om et billede af statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) og to hærdebrede mænd, hvoraf den ene pludselig holdt en pose med hvidt pulver hen over hovedet på statsministeren.

»Den givne situation er meget impulsiv, og det er uden tvivl et skøn fra livvagternes side, at der ikke er fare på færde. Der er tale om et par halvpåvirkede personer, der er ude på lidt skæg og ballade. Livvagterne har lynhurtigt kigget på de to mænds påklædning, hvor det er nemt for dem at udelukke, at de to mænd bærer våben eller noget andet faretruende, der indikerer, at de skal gribe ind,« siger Hans Jørgen Bonnichsen til B.T.

Et billede af statsminister Lars Løkke Rasmussen, og hvad der påstås at være en pose kokain, spredes på nettet. Statsministeriet oplyser i den forbindelse til B.T., at Løkke blev antastet af nærgående personer efter en tur i Cirkusrevyen. Nordsjællands Politi bekræfter, at én er anholdt i sagen. Læs mere på bt.dk. Link i bio Et opslag delt af BT (@bt.dk) den 11. Jun, 2018 kl. 11.22 PDT

Det kontroversielle billede af statsministeren og de to ukendte mænd blev taget den 6. Juni, da Lars Løkke Rasmussen var på Dyrehavsbakken for at se Cirkusrevyen. Situationen opstod ifølge politiet efter forestillingen, og fordi det skete så pludseligt, er det ifølge Hans Jørgen Bonnichsen ikke en situation, man som livvagt frygter:

»Det impulsive er ikke i sig selv særlig farligt. Selvfølgelig kan der opstå ting her og nu, men det er ikke noget, som eventuelle gerningsmænd kan forudse eller planlægge ud fra, hvis de er ude på at gøre skade«, siger den forhenværende PET-chef og forklarer, at situationer, hvor det allerede på forhånd er udmeldt, at statsministeren vil være til stede et givent sted på et givent tidspunkt, vil være langt mere risikable.

»Hvis det allerede er officielt, at statsministeren vil være et givent sted, vil eventuelle gerningsmænd have mulighed for at planlægge ud fra det. De vil altså på forhånd kunne vide, at der er en mulighed for at komme tæt på statsministeren og foretage et attentat,« lyder det fra Bonnichsen.

PET-vagter brød ikke ind

Den pensionerede PET-mand fortæller endvidere, at der typisk er to vagter omkring statsministeren, og at deres rolle udelukkende er at varetage statsministerens sikkerhed. Derfor er det også helt efter bogen, at vagterne hverken tilbageholdt eller anholdte de to mænd under seancen.

»Det er ikke livvagternes opgave at intervenere. Deres opgave er at sørge for sikkerheden i forhold til statsministeren, og så kan de efterfølgende rapportere videre til det åbne politi, hvis de mistænker de pågældende for ulovlige forhold. I det øjeblik de afleder deres opmærksomhed fra sikkerhedsopgaven, begynder det at blive en sikkerhedsrisiko«, lyder det fra Hans Jørgen Bonnichsen.

I en mail til B.T. formulerer Statsministeriet, at statsministeren den pågældende aften på Dyrehavsbakken blev antastet af de to mænd, som udviste nærgående adfærd. Ifølge kommunikationsekspert Mikael Baden forvirrer reaktionen fra Statsministeriet mere, end den afklarer.

»Jeg synes, ministeriet slår en skævert, for der er ikke sammenhæng mellem den situation, han var i, og den reaktion, der kommer fra Statsministeriet,« lyder det fra Mikael Baden til B.T.