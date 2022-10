Lyt til artiklen

Københavns Vestegns Politi er fredag eftermiddag til stede ved Storagergård SFO i Albertslund.

Her har politiet evakueret et arrangement på grund af en bombetrussel.

B.T. har talt med vagtchef ved Vestegnens Politi, Mads Dam, der oplyser, at man har evakueret omkring 100 børn og voksne fra et efterårsarrangement.

»Bombetruslen blev modtaget, taget alvorligt og meldt til os. Vi har ligeledes taget det meget alvorligt og sat ting i værk med bombehund og efterforskning på stedet,« siger vagtchefen.

B.T. har talt med lederen af SFO'en, der ringede til politiet og gik i gang med at evakuere børn og voksne.

»Jeg modtog en besked på min mobil, hvor der stod noget om, at der var en bombetrussel – og så ringede jeg til politiet med det samme,« lyder det.

Han vil ikke komme nærmere ind på, hvad der konkret stod i beskeden, og hvor den kom fra.

Lederen fortæller, at personale, voksne og børn er i god behold, og at børnene er blevet afhentet.

B.T.s medarbejder på stedet, fortæller, at der lige efter evakueringen stod masse børn med deres forældre uden for afspærringen.

»En far fortæller, at personen bag bombetruslen må være en, der er sur på sfo'en – for det var lige da arrangementet begyndte, at truslen blev modtaget,« siger han.

Han fortæller desuden, at der netop var blevet bestilt cirka 70 pizzaer til børnene, der både har været bange, men også taget det pænt under omstændighederne.

Politiet oplyser, at man nok vil være til stede ved SFO'en og opretholde afspærring i et par timer endnu.

Politiet opfordrer naboer til at blive indendørs og respektere politiets afspærring, indtil undersøgelserne er færdige.

