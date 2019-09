Eleverne på Syddansk Erhvervsskole i Odense er blevet bedt om at blive væk mandag morgen, mens politiet undersøger en trussel mod skolen.

»Ingen elever skal møde ind lige nu, og det har de fået en sms om her til morgen. Der er ingen grund til, at de transporterer sig til skolen for at få at vide, at de skal tage hjem igen,« siger skolens markeds- og kommunikationschef Lars Havelund til Fyens.dk.

Årsagen er, at skolen har modtaget en bombetrussel, og derfor er undervisningen på skolens afdeling på Munkebjergvej 130 aflyst, og der er politifolk på stedet.

Bombetruslen skal ifølge TV2 Fyn være sendt natten til mandag på en e-mail.

Odense Teniske Gymnasium har modtaget en bombetrussel her til morgen. Politiet er på stedet. Eleverne er af skolen opfordret til at blive hjemme. Vi undersøger og melder ud, når vi ved mere. #politidk — Fyns Politi (@FynsPoliti) September 2, 2019

»Såvidt vi er orienteret, gælder det kun adressen på Munkebjergvej 130,« siger Lars Havelund.

Ved ottetiden bekræftede Fyns Politi på Twitter, at Odense Tekniske Gymnasium, der er en del af Syddansk Erhvervsskole, har modtaget en bombetrussel.

B.T. har været i kontakt med Fyns Politi, som på nuværende tidspuntk ikke har yderligere oplysninger i sagen.