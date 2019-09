Politiet er massivt til stede på Odense Tekniske Gymnasium mandag morgen, fordi skolen har modtaget en bombetrussel.

Elever og personale på skolen er blevet bedt om at blive hjemme, og betjente, bombehunde og bombeeksperter undersøger stedet.

»Ingen elever skal møde ind lige nu, og det har de fået en sms om her til morgen. Der er ingen grund til, at de transporterer sig til skolen for at få at vide, at de skal tage hjem igen,« siger skolens markeds- og kommunikationschef Lars Havelund til Fyens.dk.

Skolen modtog natten til mandag en bombetrussel, og derfor er undervisningen på skolens afdeling på Munkebjergvej 130 aflyst.

Odense Teniske Gymnasium har modtaget en bombetrussel her til morgen. Politiet er på stedet. Eleverne er af skolen opfordret til at blive hjemme. Vi undersøger og melder ud, når vi ved mere. #politidk — Fyns Politi (@FynsPoliti) September 2, 2019

Ved ottetiden bekræftede Fyns Politi på Twitter, at Odense Tekniske Gymnasium, der er en del af Syddansk Erhvervsskole, har modtaget en bombetrussel.

'Odense Tekniske Gymnasium har modtaget en bombetrussel her til morgen. Politiet er på stedet. Eleverne er af skolen opfordret til at blive hjemme. Vi undersøger og melder ud, når vi ved mere,' skriver Fyns Politi på Twitter.

B.T.'s reporter på stedet fortæller, at der er mange politifolk på skolens område, og at betjente bevogter alle indgange til undervisningsinstitutionen. Siden er både bombehunde og sprængstofseksperter fra EOD ankommet til stedet.

Politiet kan i øjeblikket ikke sige noget om, hvor længe der vil gå, inden skolen er undersøgt, men der vil formentlig gå flere timer.