Det var noget af et syn, der mødte letbanepassagerer på tur eller handlende i Super Brugsen i Albanigade i det centrale Odense i den forgangne uge.

Foran Østre Landsrets bygninger var politiet mødt talstærkt op og betjente med maskinpistoler tog imod dem, der mødte op i forbindelse med den retssag, der fandt sted inde i retssal 15.

En ankesag, hvor fem unge mænd var tiltalt for at have overfaldet og stukket en pædagogmedhjælper ned på en parkeringsplads i Fyrreparken i Odense-bydelen Vollsmose en sommeraften for knap to år siden.

Over tre dage blev sagen rullet op i landsretten – dog kun med tre af de tiltalte til stede i retten.

På retssagens første dag manglede to tiltalte i retssalen, da sagen gik i gang. Deres forsvarere kunne oplyse, at de var blevet dårlige og ikke var i stand til at møde i retten.

Den ene af de tiltalte havde meldt sin ankomst på retssagens dag to, men måtte atter melde forfald, da han natten forud for retsmødet blev stukket ned i forbindelse med et knivstikkeri i Vollsmose.

Det store politiopbud i og omkring retten var ifølge retsformanden begrundet i, at der var et forhøjet trusselsniveau i forbindelse med nogle af vidneforklaringerne.

Og oven i det blev der på sagens første dag indgivet en bombetrussel i forbindelse med sagen.

»Det kan jeg bekræfte. Der var på et tidspunkt nogle oplysninger om netop det her. Og igen, vi efterforsker miljøet og er på det, og vi har et stærkt efterretningsbillede, og det fik vi ret hurtigt bragt i spil i den sammenhæng og kunne konstatere, at det var ikke en trussel, der var eksisterende,« fortæller vicepolitiinspektør Jesper Weimar Pedersen.

Han ønsker dog ikke at gå yderligere i detaljer med den konkrete trussel.

»Det kan jeg ikke komme nærmere ind på. Men den oplysning kommer til politiets kendskab med det samme, og vi var så godt på forkant med det hele, at vi kunne afblæse den trussel med det samme, og derfor fortsatte vi uden at foretage os yderligere.«

Sagen har tidligere været behandlet i byretten, hvor de fem mænd fik sammenlagt ti et halvt års fængsel. Ud over det så blev de tre af mændene udvist til Somalia. De to af dem for bestandig og den ene med indrejseforbud til Danmark i seks år.

Der ventes at falde endelig dom i sagen senere på måneden.