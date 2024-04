Tirsdag formiddag blev Elsted Skole nær Aarhus evakueret efter en telefonisk bombetrussel.

Nu har Københavns Vestegns Politi anholdt en 16-årig dreng i forbindelse med sagen, skriver de på X.

'Efterforskning skal nu afklare de nærmere omstændigheder. Vi har ikke flere oplysninger at frigive nu, udover at vi samarbejder med Østjyllands Politi,' lyder det.

Elever og lærere på skolen i Lystrup blev i forbindelse med truslen evakueret, hvor forældre fik besked på, at de kunne hente deres børn i idrætscentret.

Her informerede både politiet og skolen kort om situationen til de forældre, der mødte op, ligesom Offerrådgivningen stod klar til en samtale, hvis man havde brug for det.

Politiet foretog undersøgelser på skolen, blandt andet med bombehunde og Forsvarets eksperter i ammunitionsrydning, men man fandt ikke noget mistænkeligt.

Derfor er afspærringen nu ophævet.

Det var klokken 13.55, at den 16-årige dreng blev anholdt på sin adresse på Sjælland af Københavns Vestegns Politi, der nu har overtaget sagen.

Onsdag morgen vil Østjyllands Politi desuden være til stede på Elsted Skole for at tage en snak med både børn og voksne:

»Både elever og lærere har generelt taget det meget stille og roligt, trods sagens alvorlige karakter. Stor ros til skolen for at håndtere situationen meget professionelt,« siger politiinspektør Brian Voss Olsen i en pressemeddelelse og tilføjer:

»Heldigvis fik vi hurtigt fat i en mistænkt, og nu sender vi vores mobile politistation ud på skolen i morgen for at skabe tryghed og for at kunne svare på eventuelle spørgsmål.«