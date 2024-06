Københavns Politi har evakueret alle i Østre Landsret, efter der er kommet en anmeldelse om en bombetrussel.

Det skriver politikredsen på X.

Til B.T. fortæller Københavns Politi, at bombetruslen er blevet ringet ind til landsretten.

»Vi tager de nødvendige forholdsregler og har afspærret et område således, at der ikke er fare for borgere. Vi samarbejder med relevante myndigheder og vil opdatere løbende,« skriver politiet.

Det er anden gang i år, at der er en bombetrussel mod landsrette, der ligger på Orientkaj i det nordlige København.

»Bygningen bliver lige nu gennemgået med blandt andet sprængstofhunde. Der er ingen fare for beboere og andre i de omkringliggende bygninger,« lyder det fra politiet.

Opdateres …