Både elever og ledelse på Skolen ved Sundet i København fik fredag morgen på Aula 'en mystisk besked fra en elev om en bombetrussel på skolen'.

Det viser en besked, som skoleleder Johnni Damgaard Pedersen har sendt ud til forældre med børn på skolen på Amager.

TV 2 Lorry er i besiddelse af et skærmbillede af beskeden.

Aula har flere steder afløst SkoleIntra som kommunikationsplatform mellem skole og forældre.

Københavns Politi bekræfter over for TV 2 Lorry, at der har været en bombetrussel mod skolen.

»Der er kommet noget på Aula. Vi har håndteret det og været i kontakt med skolelederen derude. Vi er ikke og har ikke været til stede, men vi efterforsker sagen,« siger vagtchef Kristian Rohdin til TV 2 Lorry.

TV 2 Lorry har fredag morgen flere gange forsøgt at få en kommentar fra skoleleder Johnni Damgaard Pedersen, men det har ikke været muligt.

Skolens kontor hverken kan eller vil bekræfte overfor TV 2 Lorry, om de har modtaget en bombetrussel via Aula.

Københavns Børne- og Ungdomsforvaltning bekræfter dog, at de er blevet informeret om en bombetrussel på Skolen ved Sundet.

I Aula-beskeden til forældrene skriver Johnni Damgaard Pedersen:

'Ledelsen er i kontakt med både politi og forvaltning. Politiet ser ikke umiddelbar grund til bekymring, da vi er den den 9. skole, der er udsat for dette, hvor Aula er blevet “hacket”.'

Skolelederen henviser til, at der i sidste uge flere steder vest for Storebælt er indløbet bombetrusler mod skoler via Aula.

Københavns Politi oplyser til TV 2 Lorry, at man 'naturligvis er opmærksomme på, om der er en sammenhæng med sagerne fra resten af landet'.

Politikredsen deler information med de øvrige politikredse, og der er en 'dialog mellem politikredsene om, hvordan vi håndterer det', oplyser politikredsen.

I løbet af torsdag og fredag er der indløbet bombetrusler mod to skoler, skriver TV 2 Øst fredag formiddag.

Det gælder Gåsetårnsskolens afdeling Islinge i Vordingborg og Nysted Skole på Lolland. Politiet vurderer, at der er tale om en grovkornet spøg, idet skolernes interne hjemmesider er blevet hacket.