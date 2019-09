Elever bliver bedt om at blive væk mandag morgen. Politiet undersøger trussel.

Efter en bombetrussel opfordrer Odense Tekniske Gymnasium eleverne til at blive hjemme mandag morgen. Politifolk er på stedet og har foretaget afspærringer, oplyser Fyns Politi.

Bombetruslen blev modtaget på skolen klokken 04.39, oplyser politiet, som dog ikke går i detaljer om truslens formuleringer.

Odense Tekniske Gymnasium, der har adresse på Munkebjergvej, har flere end 700 elever, fremgår det af uddannelsesinstitutionens hjemmeside.

Politiet oplyser mandag morgen ikke noget præcist om en tidshorisont for undersøgelserne. Men de vil formentlig vare i "flere timer", hedder det i en pressemeddelelse.

Desuden forsøger andre politifolk på at finde frem til afsenderen. Man arbejder "på fuld kraft med efterforskningen af truslen", lyder det.

Undervisningen i lokalerne på Munkebjergvej 130 "er aflyst som følge af modtaget bombetrussel", skriver gymnasiet på hjemmesiden.

Med jævne mellemrum rammes gymnasier og andre skoler af alvorlige trusler. Sidste år var der mindst 12 tilfælde, kunne DR i januar oplyse.

I nogle tilfælde fører det til omfattende undersøgelser med brug af for eksempel bombehunde.

At komme med den slags alvorlige trusler giver som regel en fængselsstraf.

Tidligere i år blev en 27-årig mand idømt fængsel i 20 dage, efter at han i et opslag på Facebook havde truet med at sprænge Hovedbanegården i København i luften.

/ritzau/