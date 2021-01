Alle børn blev evakueret ved en institution efter bombetrusler, der senere hen har vist sig at være tomme trusler.

Det bekræfter Østjyllands Politi over for B.T. og på Twitter.

Der var ifølge Østjyllands Politi tale om en bombetrussel ved en institution i det nordlige Aarhus.

Der er tale om institution ved Bodøvej i Aarhus Nord, som er en integreret institution.

Alle børnehave- og vuggestuebørn samt personale er evakueret og er i sikkerhed. Samtidigt skriver Østjyllands Politi på Twitter, at kommunen er i gang med at kontakte samtlige pårørende, og at alle er i sikkerhed i et hus et stykke derfra, men de fleste er blevet hentet af deres forældre.

Politiet oplyste, at de havde afspærret området og undersøgte stedet nærmere med bombehunde. Alt foregik stille og roligt, og politiet fandt ingen mistænkelige genstande på stedet.

Politiet bekræfter, at de leder efter mulige gerningsmænd.