Iført de 37 kilo tunge dragter afsøgte politiets bomberyddere torsdag morgen Adelgade i centrum af København.

Bombehundene blev sluppet fri, og på Gothersgade var robotten populært kaldet Rulle-Marie klar til at rykke ind.

Årsagen var en trussel sendt på mail til reklamebureauet &Co, der står bag en omdiskuteret videoreklame for luftfartsselskabet SAS.

Over for reklamebureauet ligger vandrehjemmet Generator Hostel, hvor gæsterne omkring kl. 9 blev evakueret.

Politiets bomberydder på ved ned til reklamebureauet &Co på Adelgade.

»Jeg var lige kommet ud af badet, da en fra hotellet banker på og siger, at vi skal gå ned i receptionen. Men inden vi overhovedet når ned i receptionen, begynder brandalarmen at lyde – så vi begynder at få lidt fart på,« fortæller Georg Bundgaard Svendsen.

På gaden blev han og de andre gæster mødt af politi- og brandfolk, der var ved at afsikre området omkring Adelgade, hvor reklamebureuaet hører til.

Her var direktør Mikael Jørgensen tydeligvis påvirket af bombetruslen.

»Vi følger deres (politiets, red.) instrukser og afventer situationen. Det er selvfølgelig super trist for vores medarbejdere,« sagde han til DR.

Københavns Politi undersøger mistænkeligt forhold ved virksomhed i Adelgade i København torsdag den 13. februar 2020.

Reklamevideoen 'SAS – what is truly Scandinavian' fik onsdag hård kritik på sociale medier.

Den sætter spørgsmålstegn ved, om en række ting, der normalt forbindes med Skandinavien, i virkeligheden er hentet hjem fra udlandet.

»Hvad er egentlig skandinavisk?« spørger en kvindestemme i videoen og svarer selv:

»Absolut ingenting.«

Videoen påstår blandt andet, at smørrebrød er fra Holland, rugbrød er tyrkisk, og at vindmøller er fra Persien.

Kritikken på sociale medier førte til, at SAS onsdag trak videoen tilbage – ifølge selskabet fordi den var udsat for et koordineret angreb.

'Når vi ser på mønsteret og antallet af reaktioner, har vi en begrundet mistanke om, at vi har været udsat for et cyberangreb, og at vores kampagne er blevet taget som gidsel,' skrev SAS i en skriftlig kommentar.

På internetforummet 4Chan, der ofte har højreradikalt indhold, blev der skrevet opslag om SAS-videoen, der fik flere hundrede kommentarer.

Flere brugere opfordrede til at ødelægge reklamevideoen ved at skrive negative kommentarer på sociale medier.

Det var medvirkende til, at SAS fjernede videoen fra Facebook, der på det tidspunkt var blevet set af flere end 550.000.

'Vi vil ikke acceptere at blive en platform for værdier, som vi ikke deler. Derfor har vi midlertidigt fjernet kampagnen fra vores sociale mediekanaler, mens vi overvejer næste skridt,' lød det fra selskabet, der stadig fastholder, at det står inde for videoen:

'Vi står bag budskabet i reklamefilmen, som handler om, at rejser beriger os'.

Politiets bomberyddere fandt ikke noget mistænkeligt hos reklamebureauet og ophævede kort før middag afspærringen.