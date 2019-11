Torsdag og fredag er der indløbet bombetrusler mod to skoler på Sjælland.

Det drejer sig om Gåsetårnsskolens afdeling Islinge i Vordingborg og Nysted Skole på Lolland.

Det skriver TV ØST.

Siden mandag har flere skoler modtaget trusselsmails, der er sendt gennem skoleintranettet Aula.

Truslerne har været falske, men politiet tager dem stadig alvorligt.

Lokalpolitiet er ifølge TV ØST til stede på skolen i Vordingborg og på Nysted Skole. Ifølge vagtchefen er der dog ikke noget at være bange for.

Til Folketidende forklarer skolelederen på Nysted Skole, Brian Brodersen, at det var en elevs mailkonto, der blev hacket - og efterfølgende blev der sendt en mail fra kontoen, så det så ud som om, den kom fra en elev.

»Han fortæller, at mailen indeholder en bombetrussel skrevet både på dansk og arabisk, og i mailen er nævnt en omtale af ISIS (islamistisk terrorgruppe, red). Vi kender den elev rigtig godt, og vi formoder ikke han hen over en dag lige pludselig er konverteret, så vi er overbeviste om, at mailen er hacket,« siger skolelederen til Folketidende.

B.T. følger sagen.