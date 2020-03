Den fjernstyrede bomberobot Rullemarie blev indsat til at undersøge mistænkelig bil ved Herlev Hospital.

Forsvarets bomberyddere har tirsdag været til stede ved Herlev Hospital. Her fattede Københavns Vestegns Politi mistanke til en bil. Sagen blev efterforsket som en bombetrussel.

Kort før middag oplyser politiet på Twitter, at der var tale om en "falsk trussel". Men sagens omstændigheder oplyser politiet intet om og agter ej heller at gøre det indtil videre.

Politiet oplyste tirsdag formiddag, at man var til stede på parkeringspladsen på grund af et "mistænkeligt forhold". Siden oplyste politiet, at der var tale om en bombetrussel mod en bil.

Forsvarets ammunitionsrydningstjeneste, også kaldet EOD, blev tilkaldt. Tjenesten er specialiseret i at håndtere ammunition og sprængstof og i at uskadeliggøre sprængfarlige genstande.

Bomberydderne råder blandt andet over en fjernstyret robot, der i folkemunde er kendt under navnet "Rullemarie". Robotten bruges til at analysere og uskadeliggøre mistænkelige genstande.

Og netop Rullemarie blev tirsdag taget i brug ved Herlev Hospital. Det viser billeder fra stedet.

