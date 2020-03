En bil på en parkeringsplads ved Herlev Hospital er tirsdag centrum for en bombetrussel, oplyser politiet.

Forsvarets bomberyddere er tirsdag til stede ved Herlev Hospital, hvor der ifølge Københavns Vestegns Politi er en bombetrussel mod en bil.

Politiet oplyste tirsdag formiddag, at man var til stede på parkeringspladsen på grund af et "mistænkeligt forhold". Siden har politiet oplyst, at der er tale om en bombetrussel mod en bil.

Hvad denne trussel nærmere består i, har politiet ikke oplyst. På Twitter skriver politiet, at man i øjeblikket ikke vil oplyse yderligere.

Politiet har tilkaldt Forsvarets ammunitionsrydningstjeneste, også kaldet EOD. Tjenesten er specialiseret i at håndtere ammunition og sprængstof og i at uskadeliggøre sprængfarlige genstande.

Det kan være alt fra gamle granater fra krigens tid til moderne bomber og sprængladninger.

/ritzau/