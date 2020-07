Der er onsdag blevet tilkaldt bomberyddere til Jenny Kammersgaards Vej i Horsens.

Det skyldes, at der er blevet fundet en mystisk genstand i en bil.

Det skriver Horsens Folkeblad, som har talt med Jørn Lindhardt, vagtchef ved Sydøstjyllands Politi.

»Det er en borger, der onsdag formiddag meldte til politiet, at han havde lagt mærke til en bombelignende genstand,« siger han til det lokale medie.

Bomberydderne er tilkaldt fra Skive Kaserne.

Derudover har Sydøstjyllands Politi sendt en indsatsledervogn til stedet for at sikre, at nysgerrige borgere holder afstand. Det er nemlig ikke hele området omkring genstanden, der er spærret af.

Kl. 13.30 oplyser Jørn Lindhardt til Horsens Folkblad, at bomberydderne er færdige med at arbejde på stedet.

»De har fjernet genstanden og taget den med til kasernen for at undersøge den nærmere. De vurderede, at den var sikker nok at transportere væk,« siger vagtchefen, der endnu ikke ved, om genstanden viser sig at være farlig.

Vagtchefen oplyste i første omgang, at genstanden blev fundet i et buskads, men det har siden vist sig, at den blev fundet i en bil.