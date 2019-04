To hold kriminalteknikere, politi, bomberyddere og kemisk beredskab er lige nu til stede ved et lejlighedskompleks i Herlev.

Det fortæller B.T.'s mand på stedet.

Københavns Vestegns Politi har ikke været mulige at træffe for yderligere oplysninger.

På stedet undersøger politiet en lejlighed og foretager undersøgelser i et kælderum.

Kortegen af politi og beredskab er ankommet til adressen, efter de først har været til stede ved Guldbergsgade på Nørrebro.

Her ønskede vagtchef Henrik Stormer ikke at oplyse, hvad politiet er rykket ud til og heller ikke kommentere på meldingen om, at der har været flere anholdelser.