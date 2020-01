Lidt af kvindes hår blev brændt, da hun blev ramt af bomberør i Toftlund, siger politiet.

En kvinde blev ramt, da der ifølge politiet nytårsnat blev afskudt fyrværkeri direkte mod personer i Toftlund. En mand på 20 år bør varetægtsfængsles på grund af det farlige angreb, mener anklagemyndigheden.

Episoden fandt sted cirka 15 minutter inde i det nye år, oplyser vagtchefen ved Syd- og Sønderjyllands Politi.

- En kvinde blev ramt på ryggen. Lidt af hendes hår blev brændt, siger vagtchefen. Kvinden er 21 år.

En mand på 20 år er anholdt og sigtet for på hensynsløs måde at have udsat andre for fare ved at affyre bomberøret. Afstanden var cirka 30 meter.

Nytårsdag skal en dommer i Retten i Sønderborg tage stilling til, om der er grundlag for at varetægtsfængsle manden.

Også efter andre episoder andre steder i landet har politiet anholdt unge for at have udsat andre for fare ved overgangen fra 2019 til 2020.

For eksempel anholdt betjente fra Københavns Vestegns Politi en dreng på 17 år, efter at brandfolk blev beskudt i et bagholdsangreb i Albertslund. Ingen kom til skade eller blev ramt.

Også i København blev en person sigtet for bevidst at fyre af mod andre.

Men i ingen af de to sidstnævnte sager om overtrædelse af straffelovens paragraf 252 om at udsætte andre for fare, har anklagere fundet grund til at bede om varetægtsfængsling.

Beslutningen om ikke at gå i retten med disse anholdte følger i øvrigt den kurs, som Københavns Politi lagde i dagene op til nytår med hensyn til anholdte drenge på 15 og 16 år.

/ritzau/